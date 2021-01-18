《傳聞》賽生藥業通過上市聆訊，計劃集資３億美元

《傳聞》市場消息指，生物製藥公司賽生藥業（ＳｃｉＣｌｏｎｅ）通過上市聆訊，並快將

展開分析師路演。

賽生藥業計劃集資５億美元（約３９億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

