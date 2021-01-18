《傳聞》堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元

《傳聞》市場消息指，內地生科公司堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元，由

高盛領頭安排上市事宜。堃博去年９月完成Ｃ輪數千萬美元融資，由清池資本領投，其他投資者

包括百度資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

