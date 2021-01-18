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即市新聞

18/01/2021 11:58

《魚缸博客》納入港股通有望吸北水，海爾智家前景好可博破頂

　　《魚缸博客》國家主席習近平日前發表講話，明確提出「需求側改革」，擴大內需推動經濟
。阿爺要推動家電消費刺激經濟，海爾智家（０６６９０）作為行業龍頭可望受惠。
　　海爾智家業務主要分為三個業務分部，包括神州智慧家庭業務、海外智慧家庭業務及其他生
活小家電及渠道分銷業務。公司旗下產品包括海爾、卡薩帝、Ｌｅａｄｅｒ、ＧＥ　Ａｐｐｌｉ
ａｎｃｅｓ、Ｃａｎｄｙ、Ｆｉｓｈｅｒ＆Ｐａｙｋｅｌ及ＡＱＵＡ，並於超過１６０個國家同
地區營運。市場相信今次重組有助集團精簡組織架構，推動數碼化轉型及高檔化策略，將有助未
來收入增長和毛利擴張。
　　公司第三季業績已見回暖，收入增長１６﹒９巴仙，盈利更增長３７﹒８巴仙，相信業績推
動下可收窄與同業的估值差距。
　　摩通早前發布研究報告，對２０２１財年海爾智家的每股盈利預測比市場高１５巴仙，因為
其規模和效率提高，價值鏈升級，對利潤率追趕同行嘅前景更加樂觀。首予海爾智家「增持」評
級，目標價４３銀，並為家用電器領域行業的首選股。
　　值得留意嘅係，上交所早前宣布，將京東健康（０６６１８）同海爾智家調入滬港通下港股
通股票清單，調整今日起生效。而深交所於上月已宣布將兩者納入深港通下的港股通股票名單。
意味住北水大媽今日開始可以進場買貨，相信對股價有支持。
　　集團上市至今穩步上揚，１月１３日曾經高見３４﹒８５銀，近期喺３１銀水平整固。缸友
們可考慮３１銀左右吸納，中線先睇破頂３７銀，如果成交配合可上望４０銀，唔跌穿２８銀續
持有。　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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