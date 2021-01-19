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即市新聞

19/01/2021 09:00

《傳聞共賞》內地力谷農村消費，基金加倉人民幣資產

《傳聞共賞》　　內地力谷農村消費，國美（００４９３）力谷購物ＡＰＰ
　　　　　　　　基金加倉人民幣資產，汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　林卓廷以１２６８萬，沽沙田翠湖３房連車位

《昔日傳聞》　　渣打二月將裁員數百人
　　　　　　　　賽生藥業通過上市聆訊，計劃集資３億美元
　　　　　　　　堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元
　　　　　　　　京東健康（０６６１８）與醫院合作，科創板上市潮持續
　　　　　　　　換馬資金搶吸騰訊（００７００），海爾市場份額升
　　　　　　　　內地彩電漲價，光伏企業大舉擴產
　　　　　　　　內地電訊商用戶收益回穩，集裝箱毛利提升
　　　　　　　　消息指華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單
　　　　　　　　中資股大補倉，傳內地奢侈品再提價
　　　　　　　　內地物管規模將倍增
　　　　　　　　華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權
　　　　　　　　匯控非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選
　　　　　　　　新世界（１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）提升銷售，工程機械持續有景
　　　　　　　　險企投資回報升，房市資金流向Ａ股
　　　　　　　　鄭煤機（００５６４）發力汽車零部件，耐世特訂單增
　　　　　　　　線上問診增長勁，基金趁機減磅避險
　　　　　　　　嗶哩嗶哩擬３月招股第二上市，集資加碼至最多２３４億元
　　　　　　　　內地家電醞釀提價，商廈租務回暖
　　　　　　　　中東油資力吸中移動（９４１），疫市推動中藥材需求增
　　　　　　　　家電出口向好，鋼鐵企業提價
　　　　　　　　原奶價格趨升，青啤（００１６８）加強體育營銷策略
　　　　　　　　飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增
　　　　　　　　傳內地券商整合重組，資金回流銀行股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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