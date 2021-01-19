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即市新聞

19/01/2021 11:58

《魚缸博客》廣汽（２２３８）電池技術咁堅？中線持有係唔錯選擇

　　《魚缸博客》呢兩日「孖屐」都繼續講緊電動車，其中廣汽（０２２３８）就最多人講，因
為佢個電池「黑科技」係最具爭議性，因為據稱公司已經掌握到石墨烯電池技術，可以快速叉電
，８分鐘內可以叉滿八成之餘，仲可以續行１０００公里，有無咁堅？
　　不過，有業內人士同大學教授都紛紛質疑，跑到千公里、快叉、而且又安全、成本又低，要
同時做到基本上係無咩可能。廣汽隨後出嚟解話，話「快叉」同「千公里續行」係兩款電池嚟。
哦，原來係大家誤會咗，所以抽高之後出兩支陰，算係美麗錯誤啦。
　　電動車係大勢所趨，不論中國、英國都講緊全面推行，而且講先行者，中國其實早其他國家
幾年推廣電動車，除咗想話保護環境之外，最緊要係想脫離石油大國例如美國嘅控制，係國際政
治上可以拎較多籌碼，所以電動車真點睇都繼續有追捧。
　　廣汽呢次石墨烯電池，對市場雖然係震撼彈，不過能夠續航千里唔係廣汽專利，蔚來汽車早
一排發布會已經公布自己都擁有呢種技術。所以電動車未來嘅方向，就係尋求長途續航同埋快速
叉電技術，不過呢兩者係魚與熊掌，短時間內難同時做到，但廣汽似乎想走向呢個方向，起碼爬
過其他車廠頭，算係有小小睇頭啦！
　　之前有唔少人８蚊入貨嘅人，係早幾日１０蚊應該食胡，今日又跌返８蚊頭呢個位置，今年
係電動車年，預計國際同國內都會有唔少政策支持，如果想有一筆資金想中期持有股份，廣汽係
一個唔錯選擇！有興趣揸幾個月或者半年內的話，可以睇上１３銀至１５銀都有機會！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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