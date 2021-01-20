《傳聞》匯控夥馬來亞銀行入圍競購安盛新加坡保險業務

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，匯控（００００５）與馬來亞銀行（Ｍａｌａｙａｎ
）合資的保險公司，入圍競購安盛（ＡＸＡ）新加坡業務，交易料達７億美元。
據報，最少有一家中資公司同樣入圍競購。
安盛出售新加坡公司，包括壽險及財險業務，２０１９年業務收入７﹒４５億美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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