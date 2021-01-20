《傳聞》中駿集團今年分拆物管業務在港上市，集資約３億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中駿集團（０１９６６）計劃今年分拆物業
管理業務在港上市，集資約３億美元（約２３﹒３億港元）。
據中駿集團去年中期業績顯示，其物業管理業務半年服務費收入為２﹒３３億元人幣按年增
長逾４６％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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