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即市新聞

20/01/2021 11:58

《魚缸博客》想入內需又唔想高追，現價撈現代牧業最抵玩

　　《魚缸博客》新年幾大投資主題之一就係神州內需，餐飲體品呢啲內需佬近排連連破頂之後
都喺高位徘徊，相信實有缸友對內需佬心郁郁但又唔想高追，博客呢排留意開乳業股，覺得今日
公布配股嘅現代牧業（０１１１７）真心入得過。
　　首先宏觀啲睇，神州推動消費升級帶動孖屐液態奶需求上升，近排生鮮乳價格升唔停，睇返
國家統計局資料，最近幾星期全國原奶價格係咁升，今年第一個星期就按年升咗一成，考慮到農
曆新年期間係乳製品銷售旺季，奶價升勢應該仲會持續一段時間。另外國務院喺今年開始對近３
０個乳製品相關商品，實施低於最惠國稅率嘅進口暫定稅率，大型乳企有望提升競爭力，主要做
蒙牛生意嘅現代牧業有望受惠。
　　睇返佢基本面，現代牧業盈利增長相當靚仔，早前就出咗盈喜，預期上年將會賺最少７億人
仔，按年增長咗成倍！旗下原料奶產量同銷量都錄得高單位數增長，原奶平均售價上漲２巴仙，
加上今年經濟反彈消費提振，嚟緊成績值得期待。大行里昂噚日（１９日）就將佢他屐由３蚊升
到３﹒７銀，重申「買入」評級，可見呢隻牛奶佬真係前景唔錯。
　　乳業股呢排表現叻叻，龍頭蒙牛（０２３１９）同強勢股現代牧業都近日破頂，但咁啱現代
牧業公布配股集資擴展業務，以每股２﹒４銀配售６﹒５億股，都佔擴大後股本９﹒１４巴仙，
今早股價就潛到見過２﹒４４銀，最低價都跌唔穿配股價，更加掂完十天線（２﹒５４銀左右）
就開始反彈，短期掉頭向上行嘅機會都大，現價可吼入，短期他屐係前頂３銀，２﹒３銀以下止
蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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