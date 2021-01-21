《傳聞》外電引述消息指出，ＪＳ環球生活（１６９１）遭主要股東ＣＭ Ｋｉｎｄｅｒ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ＩＩ減持２２６０萬股，佔股本０﹒６５％，每股作價１８﹒８５元，比
上日收市價折讓３﹒７％，套配４﹒２６億元。
ＪＳ環球生活今早（２１日）一手２２６０萬股盤前交叉盤，每股１８﹒８５元，相信是上
述交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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21/01/2021 10:16
《傳聞》ＪＳ環球（１６９１）遭ＣＭ Ｋｉｎｄｅｒ減持涉逾４億
《傳聞》外電引述消息指出，ＪＳ環球生活（１６９１）遭主要股東ＣＭ Ｋｉｎｄｅｒ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ＩＩ減持２２６０萬股，佔股本０﹒６５％，每股作價１８﹒８５元，比
上日收市價折讓３﹒７％，套配４﹒２６億元。
ＪＳ環球生活今早（２１日）一手２２６０萬股盤前交叉盤，每股１８﹒８５元，相信是上
述交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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