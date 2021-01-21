《傳聞》ＪＳ環球（１６９１）遭ＣＭ　Ｋｉｎｄｅｒ減持涉逾４億

《傳聞》外電引述消息指出，ＪＳ環球生活（１６９１）遭主要股東ＣＭ Ｋｉｎｄｅｒ

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ＩＩ減持２２６０萬股，佔股本０﹒６５％，每股作價１８﹒８５元，比

上日收市價折讓３﹒７％，套配４﹒２６億元。

ＪＳ環球生活今早（２１日）一手２２６０萬股盤前交叉盤，每股１８﹒８５元，相信是上

述交易上板。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

