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即市新聞

21/01/2021 12:06

《魚缸博客》內房股仍然追落，旭輝（００８８４）博再彈

　　《魚缸博客》今年第一個月魚缸就炒到㷫烚烚，今早（２１日）恆指仲上到三萬大關，再創
２０個月新高，每個板塊都有一定升幅，想追落後嘅，內房股一定啱晒你，當中博客心水推介旭
輝（００８８４）。
　　內房板塊自２０１７年大升之後一直比較平穩，無咩資金追捧。神州一直打住「房住不炒」
旗號，對內房落實唔少政策規管，就例如上年為咗去槓桿同減負債，提出「三條紅線」融資規定
，仲會將房企具體分為「紅橙黃綠」４級警戒線管理。
　　魚缸個勢咁勁，相信資金會流向落後緊嘅內房，但缸友都要小心，揀返啲資產負表較穩健嘅
公司。睇返數據，一向高負債的「四條三」恆大（０３３３３）自然屬於最高危紅色級別，雖然
佢都好聽話，近四個月提前償債超過４７７億港元債務，不過都係觀察多陣先。
　　相反，旭輝去年疫情下銷售額約２３１０億人幣上升約１５巴仙，銷售面積約１５３８﹒５
１萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒５萬銀人仔，喺一眾知名發展商當中相關唔錯。
　　睇返旭輝２０２０年業績數據，債務方面相對健康，截至上年６月３０日，加權平均融資成
本為５﹒９巴仙，低過行業平均水平；總債務為１０５２﹒６８億人他，同期現金有５３９﹒６
億人仔，償債壓力較細。加上旭輝土儲共５２７０萬平方米，覆蓋８０餘個城市，當中超過九成
位於一、二線城市及經濟持續發展的強三線城市，令樓價較硬淨。
　　旭輝仲有一個亮點，就係合作開發模式。嚟黎佢就會同彰泰集團合作開發，廣西商住地，前
者將佔６５巴仙股權。彰泰係廣西第二大地產商，去年合約銷售額達２２５億人仔。大和認為旭
輝是次收購不單只可增加其銷售額，亦有助提升毛利率及進一步拓展西南地區。意味旭輝可以迅
速打入廣西市場，產生協同效應，相當有前景，重申其「買入」評級，目標價為８﹒４銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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