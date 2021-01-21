《魚缸博客》內房股仍然追落，旭輝（００８８４）博再彈

《魚缸博客》今年第一個月魚缸就炒到㷫烚烚，今早（２１日）恆指仲上到三萬大關，再創

２０個月新高，每個板塊都有一定升幅，想追落後嘅，內房股一定啱晒你，當中博客心水推介旭

輝（００８８４）。

內房板塊自２０１７年大升之後一直比較平穩，無咩資金追捧。神州一直打住「房住不炒」

旗號，對內房落實唔少政策規管，就例如上年為咗去槓桿同減負債，提出「三條紅線」融資規定

，仲會將房企具體分為「紅橙黃綠」４級警戒線管理。

魚缸個勢咁勁，相信資金會流向落後緊嘅內房，但缸友都要小心，揀返啲資產負表較穩健嘅

公司。睇返數據，一向高負債的「四條三」恆大（０３３３３）自然屬於最高危紅色級別，雖然

佢都好聽話，近四個月提前償債超過４７７億港元債務，不過都係觀察多陣先。

相反，旭輝去年疫情下銷售額約２３１０億人幣上升約１５巴仙，銷售面積約１５３８﹒５

１萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒５萬銀人仔，喺一眾知名發展商當中相關唔錯。

睇返旭輝２０２０年業績數據，債務方面相對健康，截至上年６月３０日，加權平均融資成

本為５﹒９巴仙，低過行業平均水平；總債務為１０５２﹒６８億人他，同期現金有５３９﹒６

億人仔，償債壓力較細。加上旭輝土儲共５２７０萬平方米，覆蓋８０餘個城市，當中超過九成

位於一、二線城市及經濟持續發展的強三線城市，令樓價較硬淨。

旭輝仲有一個亮點，就係合作開發模式。嚟黎佢就會同彰泰集團合作開發，廣西商住地，前

者將佔６５巴仙股權。彰泰係廣西第二大地產商，去年合約銷售額達２２５億人仔。大和認為旭

輝是次收購不單只可增加其銷售額，亦有助提升毛利率及進一步拓展西南地區。意味旭輝可以迅

速打入廣西市場，產生協同效應，相當有前景，重申其「買入」評級，目標價為８﹒４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

