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即市新聞

22/01/2021 11:54

《魚缸博客》華虹（０１３４７）日日都升咁款，完全唔畀人上車？

　　《魚缸博客》新經濟同舊經濟好似係兩個世界，香江大部分行業都死氣沉沉咁，個個唔係失
業就話Ｎｏ　Ｐａｙ　Ｌｅａｖｅ；另一方面，做科技嘢就日日返工無停手，重話產能好緊張，
真係３０年河東，３０年河西。
　　電動車呢期個個講，日日講，不過好似無咩人知道，電動車產能其實短期內會出現短缺，原
因係因為晶片供貨量緊張，手機要晶片、電器要晶片，而家連電動車都話要晶片就梗係供不應求
啦！晶片股嚟講，中芯（００９８１）仲係刀口位，所以個個轉去買華虹（０１３４７）啦！
　　講起華虹呢隻股博客就嬲啦！１１月喺３０幾蚊開車之後，都無位畀人上車，呢幾日就日日
破頂，完全搵唔到位可以入。據內地業內人士講，疫情下８英寸和１２英寸晶圓需求量極大，而
部分生產商似乎未有計劃擴大產能，所以令到各類晶片都唔太訂到貨。券商報告就認為，華虹８
英寸晶圓產能相信持續滿載，公司未來３年收入都會增長，年複合增速有望達２０％。
　　而家魚缸入面堆汽車股好似漏晒氣咁，一半係因為恆指回吐，另外一半係唔少分析師認為汽
車股有小小過熱情況，所以都想睇定Ｄ先再入手。如果係咁的話，炒晶片股就係絕佳選擇啦！博
客覺得，華虹噚日（２１日）破頂出支陽燭，今日（２２日）有回落情況，其實可以等佢回到大
概５０蚊咁上下再撈都唔遲，不過如過睇中長線，現價追入都仲叫平，分分鐘又變成另外一隻紅
底股！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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