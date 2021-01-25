《傳聞》快手科技每手１００股，入場費近１１６１６元

《傳聞》內地短視頻平台快手科技（０１０２４）明天（２６日）起至周五（２９日）中午

公開招股，據報每股招股價介乎１０５元至１１５元，每手１００股，而非此前傳出每手５０股

，入場費為１１６１５﹒８９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

