《傳聞》圓幣錢包申電子錢包牌照，拓貿企電子錢包支付

《傳聞》市場消息指，金管局前總裁陳德霖去年成立、並擔任董事會主席的圓幣錢包科技公
司，近期申請儲值支付工具（ＳＶＦ）牌照，目前正等候該局審批。
若獲發牌，公司日後將聚焦開發跨境貿易企業的電子錢包支付方案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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