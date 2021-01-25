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即市新聞

25/01/2021 09:01

《傳聞》圓幣錢包申電子錢包牌照，拓貿企電子錢包支付

　　《傳聞》市場消息指，金管局前總裁陳德霖去年成立、並擔任董事會主席的圓幣錢包科技公
司，近期申請儲值支付工具（ＳＶＦ）牌照，目前正等候該局審批。
　　若獲發牌，公司日後將聚焦開發跨境貿易企業的電子錢包支付方案。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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