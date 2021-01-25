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即市新聞

25/01/2021 11:58

《魚缸博客》神州提倡「就地過年」，宅經濟熱炒泡泡瑪特入得過！

　　《魚缸博客》仲有２０日左右就到農曆新年，神州又再出現本地新冠肺炎個案，為咗減低傳
播風險，神州政府都呼籲大家唔好周圍去，「就地過年」最安全。於是「宅經濟」?念又成為資
金吸納對象，泡泡瑪特（０９９９２）可作短期部署。
　　泡泡瑪特擁有過百人創意團隊，亦同時積極跟全球藝術家展開合作，每年開發盲盒系列數近
百套。泡泡瑪特嘅成功在於火爆嘅ＩＰ＋盲盒玩法，令佢成功變身成潮流玩具行業龍頭。
　　而盲盒玩法係泡泡瑪特另一大成功原因，到底盲盒有乜好玩？顧名思義，盲盒就係購買時從
包裝盒上無法得知入面係咩，抽盲盒全憑運氣，有時候會抽到你最要個款，運氣更好嘅時候會抽
到隱藏款，同扭蛋或者福袋玩法大同小異。
　　其實買「盲盒」背後嘅消費心理，都係追求刺激感及賭博心態作祟。你永遠唔知自己糾結半
天最終揀個盒係咪最想要個隻，而在打開個一刻，有種等開獎嘅興奮，唔少人為抽到隱藏款而一
擲千金。數據顯示，「盲盒」市場市值已超過２５億銀人仔，２０１４至２０１８年的年均複合
增長率達１５﹒６％。而網上二手交易平台上，去年有３０萬名「盲盒」玩家進行交易，每月放
售「盲盒」數量按年大增超過３倍。
　　中信證券早前發表研究報告指，恆生綜合指數將進行檢討，預計有３７隻港股半新股包括泡
泡瑪特，喺３月將獲納入港股通名單，容許「北水」南下投資。中信證券亦表示，泡泡瑪特是國
內潮玩行業龍頭，給予「買入」評級。而廣發證券亦給予「買入」評級，並認為泡泡瑪特合理價
值為１１０﹒４銀。
　　睇返公仔圖，泡泡瑪特上市後見過９６﹒４５銀新高後，一直喺８０銀水平徘徊，今早向下
掂一掂條十天線（７８﹒６銀）就彈返起，短期掉頭向上行嘅機會都大，缸友們可考慮現價吸納
，短期他屐係前頂９６銀，如果３月真係有北水，可上望１００銀，唔跌穿７８銀續持有。　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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