《傳聞共賞》上海電氣風電設備比重升，北水南下有餘未盡

《傳聞共賞》 上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和

北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕



《昔日傳聞》 快手招股價上限１１５元，集資高達４８０億

基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升

內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期

海爾智家（６６９０）市場份額升，廣汽石墨烯電池具潛力

內地碼頭裝卸費醞釀調升，中國食品力拓飲料市場

內地家居清潔市場續增，風電裝機持續增長

內地銀行貸款趨增，微盟（０２０１３）爆升有因

英國匯豐銀行計劃裁減３４０名經理職位

傳匯控（００００５）加注亞洲，中資電訊股補倉近尾聲

新能源車市場滲透率升，物管雲服務需求急升

內地力谷農村消費，國美（００４９３）力谷購物ＡＰＰ

基金加倉人民幣資產，汽車玻璃需求續增

林卓廷以１２６８萬，沽沙田翠湖３房連車位

渣打二月將裁員數百人

賽生藥業通過上市聆訊，計劃集資３億美元

堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元

京東健康（０６６１８）與醫院合作，科創板上市潮持續

換馬資金搶吸騰訊（００７００），海爾市場份額升

內地彩電漲價，光伏企業大舉擴產

內地電訊商用戶收益回穩，集裝箱毛利提升

消息指華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單

中資股大補倉，傳內地奢侈品再提價

內地物管規模將倍增

華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權

匯控非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選

新世界（１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元

比亞迪（０１２１１）提升銷售，工程機械持續有景

險企投資回報升，房市資金流向Ａ股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

