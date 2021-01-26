  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2021 09:00

《傳聞共賞》上海電氣風電設備比重升，北水南下有餘未盡

《傳聞共賞》　　上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和
　　　　　　　　北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕

《昔日傳聞》　　快手招股價上限１１５元，集資高達４８０億
　　　　　　　　基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升
　　　　　　　　內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期
　　　　　　　　海爾智家（６６９０）市場份額升，廣汽石墨烯電池具潛力
　　　　　　　　內地碼頭裝卸費醞釀調升，中國食品力拓飲料市場
　　　　　　　　內地家居清潔市場續增，風電裝機持續增長
　　　　　　　　內地銀行貸款趨增，微盟（０２０１３）爆升有因
　　　　　　　　英國匯豐銀行計劃裁減３４０名經理職位
　　　　　　　　傳匯控（００００５）加注亞洲，中資電訊股補倉近尾聲
　　　　　　　　新能源車市場滲透率升，物管雲服務需求急升
　　　　　　　　內地力谷農村消費，國美（００４９３）力谷購物ＡＰＰ
　　　　　　　　基金加倉人民幣資產，汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　林卓廷以１２６８萬，沽沙田翠湖３房連車位
　　　　　　　　渣打二月將裁員數百人
　　　　　　　　賽生藥業通過上市聆訊，計劃集資３億美元
　　　　　　　　堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元
　　　　　　　　京東健康（０６６１８）與醫院合作，科創板上市潮持續
　　　　　　　　換馬資金搶吸騰訊（００７００），海爾市場份額升
　　　　　　　　內地彩電漲價，光伏企業大舉擴產
　　　　　　　　內地電訊商用戶收益回穩，集裝箱毛利提升
　　　　　　　　消息指華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單
　　　　　　　　中資股大補倉，傳內地奢侈品再提價
　　　　　　　　內地物管規模將倍增
　　　　　　　　華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權
　　　　　　　　匯控非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選
　　　　　　　　新世界（１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）提升銷售，工程機械持續有景
　　　　　　　　險企投資回報升，房市資金流向Ａ股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】佐敦圍封兩日發現13宗陽性個案　傳果欄或封區檢測
中國故事25/01/2021
《神州經脈》中印邊境衝突又起　本地確診續破百　滬指收升再探頂
財經熱話25/01/2021
港股飊711點收企三萬關創廿一個月高　騰訊升一成　科指漲4﹒5%創新高　
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】葉劉支持禁足強檢倡全民檢測　釋疫苗疑慮須做好宣傳
財經熱話25/01/2021
【快手入飛】快手科技憧憬業務高速增長　IPO勢必火熱
FOCUS25/01/2021
【FOCUS】車股Go Go　車主凍凍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>