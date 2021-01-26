《傳聞》林鄭向中央提出，冀國藥疫苗供港

《傳聞》市場消息指，特首林鄭月娥已正式向中央提出要求，希望向香港提供國藥疫苗。消
息指，由於國藥疫苗已獲得國家衛健委批准使用，而且在內地廣泛接種，若中央答允供港，目前
的疫苗審批機制會將這些因素考慮在內。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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