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即市新聞

26/01/2021 11:58

《魚缸博客》ＱＱ（７００）今日大特價，要買就趁手啦！

　　《魚缸博客》呢期大市Ｃｈｏｋ到飛起，識玩嘅缸友應該賺到笑啦？不過呢期魚缸都係三萬
點上落，而助燃器就梗係ＱＱ（００７００）啦！自佢升穿７００蚊之後，曾經都上過去７６７
﹒５銀，今日一回就回半成，仲唔係大特價？
　　可以炒到上咁高，就梗係有大行睇好先成事，花旗睇「他屐」８７６蚊，主要因為佢係行業
首選；麥格理睇到８４６蚊，估計ＱＱ去年第四季業績強勁；瑞銀就睇８３０蚊，主要睇好手遊
趨勢強勁；里昂就睇８２０蚊，認為ＱＱ小程序生態系統快速增長。
　　另外一個刺激股價起飛嘅原因，就係有小道消息話，ＱＱ依家同緊銀行財團傾緊６０億美金
貸款，作為「收購狂人」，大拿拿貸款近５００億港紙，加埋自己公司嘅實力，會收購邊一間大
機構呢？目前香江上市嘅手游股都有３０間，要動用到咁多錢去收購，數來數去其實得個幾間有
咁大市值啦！
　　除咗以上消息之外，快手（０１０２４）已經開招，頭幾個鐘間間行孖展額都搶到爆晒，博
客都要係第二輪加碼先入到飛囉陰功！皆因呢隻嘢有ＱＱ加持，目前ＱＱ持有快手２１﹒５７巴
仙股份，為單一大股東；而快手又係行內短視頻幾個龍頭之一，佢想搶係抖音面前上市，市值一
飆就鯉躍龍門咁解。
　　所以博客認為，今年起ＱＱ都係採取「逢跌必入」嘅策略，好似今日咁跌法，買多幾手就無
錯啦！如果呢次升浪持續的話，ＱＱ最牛分分鐘睇到９００蚊都唔出奇，到時咪又再拆過股，真
開心！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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