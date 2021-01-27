《傳聞》螞蟻集團擬出售美國生物識別安全公司ＥｙｅＶｅｒｉｆｙ

《傳聞》據英國《金融時報》引述知情人士透露，支付寶母公司螞蟻集團擬出售旗下位於美

國密蘇里州堪薩斯的生物識別安全公司ＥｙｅＶｅｒｉｆｙ。

報道指出，螞蟻集團正在與美國的潛在買家進行談判，並計劃今年上半年成功出售該公司。

螞蟻集團拒絕就報道作出回應。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

