《傳聞》君實生物股東擬折讓８﹒８％配售涉資約７﹒８億元

《傳聞》有媒體報道，君實生物（０１８７７）股東王樹君以每股８２﹒１２元至８５元配

售約９５０萬股Ｈ股，涉資７﹒８元至８﹒１億元，較昨日收盤價折讓５﹒６％至８﹒８％。

據悉，君實生物早盤現一宗大手成交，每股作價８２﹒１２元，涉及９５０萬股，涉資約７

﹒８億元，相信為上述交易。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

