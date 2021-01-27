《傳聞》君實生物股東擬折讓８﹒８％配售涉資約７﹒８億元

《傳聞》有媒體報道，君實生物（０１８７７）股東王樹君以每股８２﹒１２元至８５元配
售約９５０萬股Ｈ股，涉資７﹒８元至８﹒１億元，較昨日收盤價折讓５﹒６％至８﹒８％。
據悉，君實生物早盤現一宗大手成交，每股作價８２﹒１２元，涉及９５０萬股，涉資約７
﹒８億元，相信為上述交易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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