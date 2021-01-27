《魚缸博客》神州大力發展５Ｇ，吼買中聯通做中長線部署！

《魚缸博客》噚日（２６日）有消息指神州工信部將會深化５Ｇ網絡建設部署，今年就計劃

新建５Ｇ基站６０萬個！不過，噚日中資電訊佬表現呆滯唔識升，而今朝（２７日）先叫做有返

啲起色！走勢實在十分奇怪。不過，博客覺得依加咁嘅勢頭，其實電訊股好值得吸納，當中推薦

隻聯通（００７６２）。

首先神州大大力發展５Ｇ，又話起成６０萬個基站，其實都已經會預視到佢會將５Ｇ使用率

擴大，到時５Ｇ成為大勢所趨，唔計個人用戶，只係企業為咗更新經營配備而轉用５Ｇ嘅風潮，

對５Ｇ收益其實都應該好和味。加上時代更新，唔同應用程式都會配合新５Ｇ推出產品，到時大

眾都會慢慢由４Ｇ轉到用５Ｇ，中長線潛在收益同使用率都會有所增加！

同時「十四五」規劃入面都提到，神州將會大力發展科技行業，會用更加強科技融入社會，

代表通訊、聯網應用將會更加先進！依加啲ＳＡＡＳ股咁熱炒，其實都係因為相關概念，到時當

社會咩都講科技，使用５Ｇ已經唔係一個選擇，而係一個必需。科技運用同電訊配合非常重要，

而唔講未來，睇返依加嘅電商、ＳＡＡＳ、科網業其實都要時間競賽，連啲抖音、快手用戶開直

播，都要夠流暢先會有金主打賞啦！所以神州５Ｇ潮應該係時候爆發。

睇埋大行野村報告，佢就話神州電訊業舊年嘅服務總收入可以按年上升３﹒６巴仙至１﹒３

６萬億人仔，而電訊商５Ｇ套餐用戶亦大增，舊年年底５Ｇ滲透率最多達約兩成。對於聯通就重

申咗佢嘅評級「買入」，目標價睇６﹒５銀，反映市場對行業有唔錯預測。

睇埋聯通舊年頭九個月業績，集團營業額升３﹒８巴仙到２２５３﹒５５億人仔，股東應佔

溢利更可以增加超過一成到１０８﹒２４億，表現較中移動（００９４１）同中電信（００７２

８）嘅好。聯通公仔圖方面，股價經過幾日回調，大約喺有支持，建議可以現價小注買入做中長

線部署，如果之後升勢持續，可以考慮慢慢加注。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

