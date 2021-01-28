《傳聞共賞》基金減持科網股，換馬盤吸納鐵路基建股

《傳聞共賞》 ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元
基金減持科網股，國產軟件快速增長
換馬盤吸納鐵路基建股，內地紙商再提價
《昔日傳聞》 眾安拓互聯網保險＋醫療戰略，內地啤酒中高端化空間大
內地券商業務有亮點，郵儲行目標成大型零售商銀行
李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億
上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和
北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕
快手招股價上限１１５元，集資高達４８０億
基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升
內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期
海爾智家（６６９０）市場份額升，廣汽石墨烯電池具潛力
內地碼頭裝卸費醞釀調升，中國食品力拓飲料市場
內地家居清潔市場續增，風電裝機持續增長
內地銀行貸款趨增，微盟（０２０１３）爆升有因
英國匯豐銀行計劃裁減３４０名經理職位
傳匯控（００００５）加注亞洲，中資電訊股補倉近尾聲
新能源車市場滲透率升，物管雲服務需求急升
內地力谷農村消費，國美（００４９３）力谷購物ＡＰＰ
基金加倉人民幣資產，汽車玻璃需求續增
林卓廷以１２６８萬，沽沙田翠湖３房連車位
渣打二月將裁員數百人
賽生藥業通過上市聆訊，計劃集資３億美元
堃博生物計劃最快上半年在港上市，集資３億美元
京東健康（０６６１８）與醫院合作，科創板上市潮持續
換馬資金搶吸騰訊（００７００），海爾市場份額升
內地彩電漲價，光伏企業大舉擴產
內地電訊商用戶收益回穩，集裝箱毛利提升
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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