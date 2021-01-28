《傳聞》ＡＰＭ　Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元

《傳聞》市場消息指，歐洲珠寶品牌ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ計劃今年在港上市，集資３億至
５億美元。ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ總部位於香港，消息指，已開始與投行商討潛在上市事宜。
ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ於１９８２年成立，在超過３０個國家有逾３５０間分店。據公司網
站，在港有１２間分店，主要銷售以設計為主的純銀珠寶。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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