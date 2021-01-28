《傳聞》維昇藥業今年赴港上市，集資２億至３億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士報道，內地內分泌相關治療領域生科公司維昇藥業

計劃今年在港上市，集資２億至３億美元（約１５﹒５億至２３﹒３億港元），富瑞及大摩為保

薦人。

維昇藥業本月剛在紅杉中國基金牽頭下集資１﹒５億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

