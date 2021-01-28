《魚缸博客》科技股回吐，係時候撈移卡（９９２３）跟契媽搵食

《魚缸博客》呢幾日魚缸氣氛麻麻，好多之前大升嘅板塊都回吐，不過博客見到有部分優質

靚股個價都落返個吸引位置，值得留意。至於博客自己同「連登契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ

口味一樣，鐘情移卡（０９９２３），佢今日暫時跌返４％，缸友可以睇實佢。

話晒契媽都係科技股女股神，佢嘅方舟基金（Ａｒｋ Ｉｎｖｅｓｔ）一直都係魚缸風向標

。最近契媽就入咗一批新寵，除咗龍頭大哥ＱＱ（００７００），仲有移卡（０９９２３）份。

獲得加持下，移卡彈到去８６﹒５銀，上市短短一年由１６﹒６４銀飆高超過四倍。值得一提係

ＱＱ都早喺２０１２年戰略投資過移卡。

不過，博客都唔係淨係跟風，事實上移卡嘅業務前景真係唔錯。移卡係以支付為基礎嘅科技

平台，衍生咗ＳａａＳ、營銷、金融服務呢類科技賦能商業服務。所謂「零售市場數字化」，喺

神州用電子錢包愈來愈普遍，出街都唔使帶銀包咁濟，移卡作為手機比錢同埋ＱＲ Ｃｏｄｅ嘅

大佬之一，可以話係食正個勢。所以野村都估計喺３至５年內，活躍商家會由現時５３０萬大增

到到２０００萬，技術賦能業務嘅毛利貢獻仲可能達到５０巴仙，可以睇到毛利率將會會因為咁

而擴大。

ＳａａＳ概念前排被人炒起咗，移卡１４日ＲＳＩ（相對強弱指數）都去到約７２，而５日

ＲＳＩ甚至上到近８３，反映市場過熱，相信嚟緊會面對一陣時間整固，缸友記得留意睇位吸納

啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

