《傳聞》鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元

《傳聞》據外電引述交易文件顯示，鼎暉投資出售滔搏（０６１１０）１﹒４１８億股，佔

股本約２﹒２９％，每股作價１２﹒７３元，比上日收市價折讓５％，套現１８﹒０５億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

