《傳聞》鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元

《傳聞》據外電引述交易文件顯示，鼎暉投資出售滔搏（０６１１０）１﹒４１８億股，佔
股本約２﹒２９％，每股作價１２﹒７３元，比上日收市價折讓５％，套現１８﹒０５億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事28/01/2021
《神州經脈》美延遲中企投資禁令 滬指險守三千五 外資連三日走
|數碼新動力28/01/2021
數碼港規劃香港金融科技藍圖 培育人才並推廣應用
|財經熱話28/01/2021
外圍市低走 期結日恒指插746點穿廿天線 科指跌逾4%
|中國故事28/01/2021
《京城近觀》鄉愁是一張張核酸證明
|FOCUS28/01/2021
【FOCUS】蘋果、FB、特斯拉 業績再掀新仇舊恨
|開市Good Morning28/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪近240元短炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰