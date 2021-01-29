《傳聞》微創心通（２１６０）上限定價１２﹒２元，集資２５億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，微創醫療（００８５３）分拆上市的微創心

通醫療（０２１６０）定價為１２﹒２元，為招股價範圍（１１﹒１至１２﹒２元）上限，發行

逾２﹒０５６２億股，集資２５﹒０９億元。該公司已於今日中午完成招股，預期２月４日上市

，聯席保薦人包括中金、花旗及摩根大通。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

