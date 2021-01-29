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即市新聞

29/01/2021 11:59

《魚缸博客》心動公司（０２４００）只升不跌，新遊戲威力咁勁？

　　《魚缸博客》今日（２９日）個「孖屐」高開低走又升過，呢啲浪應該有唔少散戶執到餐自
助餐啦？不過，科指股就有隻股仔好耀眼，講緊就梗係今日抽升一成幾嘅心動公司（０２４００
）。
　　如果你問博客對遊戲行業嘅了解，心動公司並唔係行內十分標青嘅遊戲公司，但勝在遊戲種
類多，手上遊戲都有１０幾隻，其中有《石器時代》ＩＰ嘅「不休的烏拉拉」，以及《仙境傳說
》ＩＰ，有返咁上下年紀嘅缸友，你哋聽到都係咪都覺得好懷念呢？呢兩款遊戲應該就有唔少客
仔支持。
　　神州呢次批出２０２１年首批新國產遊戲版號，其中心動公司嘅《少年的人間奇遇》榜上有
名，博客就上網搵過呢隻Ｇａｍｅ，咦？玩復古啊？文字遊戲咁有興趣？唔好理啦，大市就係咁
唔理性，有新遊戲就會炒到著晒火，搭順風車就係。不過，搭車都要睇下邊個做司機啦？一搵，
原來都係北水主導，呢幾日心動公司成交冠軍都係來自北水，其次就係來自富途，睇嚟呢趟旅程
有排未完。
　　國海證券之前發表過報告，預計２０２０至２０２２年心動公司歸母淨利潤分別係４億、５
﹒５２億、７﹒５１億人仔，其中公司戰略以獨家遊戲內容驅動ＴａｐＴａｐ用戶增長，也有助
於提升公司在玩家中的品牌認可度，並獲得口碑，所以給予買入評級。
　　不過，缸友想搭順風車，都要搵位上車先得㗎，今日新版號消息公布後，股價一下就抽高７
０﹒７銀，不過高處不勝寒，一碰到高位就升幅收窄。博客認為，短期內可能都會有小小獲利盤
出現，想上車就去返６５至６０銀之間，採取分注買入策略；不過ＭＡＣＤ而家信號唔明顯，如
果之後兩日都見到陽燭，現價追都唔怕啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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