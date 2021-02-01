《傳聞》新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲

《傳聞》市場消息指，去年上旬開始放盤的安信信貸，其股東與潛在買家新鴻基公司

（０００８６）洽談，已進入關鍵性階段，後者擬斥資約５億美元（約３９億港元）收購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

