  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2021 09:20

《傳聞》新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲

　　《傳聞》市場消息指，去年上旬開始放盤的安信信貸，其股東與潛在買家新鴻基公司
（０００８６）洽談，已進入關鍵性階段，後者擬斥資約５億美元（約３９億港元）收購。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/01/2021
《神州經脈》人行否認SLF利率上調　滬綜指失三千五全周瀉3％
財經熱話29/01/2021
【月結－首月勢強】港股月升約4千點連漲　ATMXJ點部署?
香港要聞29/01/2021
政府建議立法推電話卡實名登記制　每人限向每登記商購3張
FOCUS29/01/2021
【FOCUS】禁GME交易團結驢象　小人物公開信復仇QE?
生財有道29/01/2021
快過年辦年貨　邊張信用卡最抵用？
開市Good Morning29/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利28元或以下才吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>