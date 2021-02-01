《傳聞》友邦保險、中策集團入圍競購東亞銀行壽險業務

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，友邦保險（０１２９９）、中策集團（００２３５
）入圍最後競購東亞銀行（０００２３）壽險業務，各已提交報價，結果最快本月公布。此前市
場消息指出，東亞通過這宗交易有望套現約５億至６億美元。
東亞在去年９月啟動出售其人壽保險部門的程序，借此提高盈利能力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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