《魚缸博客》內需有前景，維達（０３３３１）揸得過！

《魚缸博客》講咗幾日新經濟股，博客今日（１日）同大家講吓值得留意嘅舊經濟股。話說

就嚟新年，再加上神州推行內循環，所以內需股係值得中長線部署。之前講過嘅華潤啤酒（００

２９１）可能有缸友未追得切就已經升到見唔到車尾燈，今次博客同大家介紹個入場門檻低啲嘅

維達（０３３３１）。

相信香江缸友一定認識維達，Ｔｅｍｐｏ早已係維達同一集團，有質素有品牌價值，前景非

常正面！

大家可能會問就咁賣紙巾有咩咁吸引。其實紙巾呢啲必需品真係好似食飯咁，幾時都有需要

。加上上年疫情打擊經濟，大家注重衛生，多咗買清潔用品例如濕紙巾，令維達業績更加亮麗。

集團最近出嘅成績表見到，佢上年賺多６４﹒７巴仙，去到１８﹒７４億銀，毛利率按年增加６

﹒７個百分點到３７﹒７巴仙。每股基本盈利１５６﹒５仙，全年合計派息４７仙，按年升６７

﹒９巴仙。

不過，博客提大家，生產製品嘅舊經濟股要睇得細心少少，包括佢地原料成本。紙巾原材料

係木漿，而木漿價格近日由低位反彈。睇返神州生意社數據監測，今年１月針葉木漿同埋闊葉木

漿價格都明顯上漲緊，升幅度仲突破前高位，對於製造商嚟講係會構成加價壓力。不過，維達Ｃ

ＥＯ就過佢哋有一定木漿庫存，唔使擔心住，再加上依家高端化，高毛利產品佔比多咗，可以減

低原材料價格變動嘅影響，自然較同業優勢一籌。

神州好興網購，博客留意到維達係電商都有擺到心機，雙十一期間，維達生活用紙業務銷售

額喺淘寶保持第一，維達品牌和得寶Ｔｅｍｐｏ品牌都保持到強勁增長。除咗紙巾，維達依家都

有賣個人護理產品，例同女性護理產品，同埋成人失禁護理業務，食正神州老齡市場。

維達上星期出咗業績就彈起，今日半日就回吐返３個巴仙，報２５﹒４銀，市盈率到去１６

倍左右，都算相當吸引，缸友可以搵位入，中長線揸都係無問題。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

