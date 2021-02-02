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即市新聞

02/02/2021 09:00

《傳聞共賞》貝康醫療以上限定價，東亞（０００２３）加注大灣區

《傳聞共賞》　　貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價
　　　　　　　　東亞（０００２３）加注大灣區，航運運費續升
　　　　　　　　集成電路產品價格再漲，內地汽車庫存改善

《昔日傳聞》　　比亞迪拓新能源車上游業務，國美零售加速數字化
　　　　　　　　港力爭Ａ股期貨推出，資金轉戰金銀市場
　　　　　　　　新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲
　　　　　　　　鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元
　　　　　　　　方便麵高端化毛利升，化肥價格看升
　　　　　　　　險資加倉Ａ股，阿里影業（０１０６０）推新春電影
　　　　　　　　ＡＰＭ　Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元
　　　　　　　　基金減持科網股，國產軟件快速增長
　　　　　　　　換馬盤吸納鐵路基建股，內地紙商再提價
　　　　　　　　眾安拓互聯網保險＋醫療戰略，內地啤酒中高端化空間大
　　　　　　　　內地券商業務有亮點，郵儲行目標成大型零售商銀行
　　　　　　　　李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億
　　　　　　　　上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和
　　　　　　　　北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕
　　　　　　　　快手招股價上限１１５元，集資高達４８０億
　　　　　　　　基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升
　　　　　　　　內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期
　　　　　　　　海爾智家（６６９０）市場份額升，廣汽石墨烯電池具潛力
　　　　　　　　內地碼頭裝卸費醞釀調升，中國食品力拓飲料市場
　　　　　　　　內地家居清潔市場續增，風電裝機持續增長
　　　　　　　　內地銀行貸款趨增，微盟（０２０１３）爆升有因
　　　　　　　　英國匯豐銀行計劃裁減３４０名經理職位
　　　　　　　　傳匯控（００００５）加注亞洲，中資電訊股補倉近尾聲
　　　　　　　　新能源車市場滲透率升，物管雲服務需求急升
　　　　　　　　內地力谷農村消費，國美（００４９３）力谷購物ＡＰＰ
　　　　　　　　基金加倉人民幣資產，汽車玻璃需求續增
　　　　　　　　林卓廷以１２６８萬，沽沙田翠湖３房連車位

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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