《傳聞》貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價

《傳聞》孖展超購１４７倍的貝康醫療（０２１７０），市場消息指，會以每股２７﹒３６
元定價，為招股價上限，集資約１８億元，下周一（８日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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