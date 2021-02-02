《傳聞》貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價

《傳聞》孖展超購１４７倍的貝康醫療（０２１７０），市場消息指，會以每股２７﹒３６

元定價，為招股價上限，集資約１８億元，下周一（８日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

