《魚缸博客》沛嘉醫療ＴＡＶＲ產品將推出，現價買入博追落後！

《魚缸博客》孖屐繼續大反彈，但唔少股票都升到好貴，搞到大家唔敢買。不過唔緊要，博

客推薦大家留意相對同行落後嘅沛嘉醫療（９９９６），有五個原因博客覺得可以買！

第一，根據弗若斯特沙利文報告，預計２０１９年至２０２５年神州ＴＡＶＩ╱ＴＡＶＲ手

術滲透率，以及神州ＴＡＶＩ市場規模嘅年複合增長率，分別為６０﹒７巴仙及５３﹒１巴仙，

市場增長潛力之大應可容納更多玩家。

第二，其產品經導管主動脈瓣系統ＴａｕｒｕｓＯｎｅ料今年上半年正式上市，對公司短期

絕對利好，惟能否銷售放量仍需觀察，始終內地市場國產公司已有啟明醫療（０２５００）及微

創心通（０２１６０），更有外資如愛德華生命科學及美敦力嘅產品。不過產品上市，增加公司

收入係必然。

第三，呢個市場嘅產品短期不受內地帶量採購影響，因為國產公司仍未做大做強，主要市場

份額仍被外資公司佔據，同時內地或出台更多政策支援此行業實行國產替代。

第四，根據ＣＣＡＳＳ數據，見有不少大行增持。最後，短期除骨類醫療器械企業走勢較弱

外，其餘主攻心臟類產品公司亦見資金不斷流入，如微創（００８５３）及啟明醫療，可搏追落

後。

操作方面，公司反彈嘅上升軌道尚未破壞，見拾級而上之勢。建議現價約２９銀買入，目標

上望３５銀，連續２日收穿２５銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

