《傳聞》長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬

《傳聞》市場消息指，由長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧持有的赤柱舂磡角道

６４及６６號兩幢洋房，獲買家出價約９億元洽購，洋房面積合共１０２１９平方呎，呎價約８

﹒８萬元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

