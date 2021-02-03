《傳聞》時代天使科技上半年在港上市，集資約３億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地時代天使科技（Ａｎｇｅｌａｌｉｇｎ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）計劃今年上半年在港上市，集資約３億美元（約２３﹒３億港元），
聯席保薦人為高盛及中金。
據時代天使科技初步招股文件，集團為中國隱形矯治解決方案提供商，市佔率約４１﹒３％
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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