《傳聞》螞蟻集團達成整改計劃，變成金融控股公司需滿足資本要求

《傳聞》據外電引述市場消息指出，螞蟻集團和中國監管機構達成重組計劃，集團將由金融
科技公司改變成金融控股公司，接受類似銀行的資本要求。
據報螞蟻集團所有業務將納入控股公司，而非集團此前建議僅將金融業務納入新結構體。
據報，螞蟻集團整改計劃料農曆新年假期前公布。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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