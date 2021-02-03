《魚缸博客》假期將至刺激手遊盈利，中手遊可趁回調吸納中線部署

《魚缸博客》臨近新年假期，相信大家都好想同朋友親戚聚會，可惜因為疫情問題，所以今

個假期，相信應該唔少人都要繼續宅係屋企休養生息。而博客就覺得大家可以趁呢個機會買入宅

經濟概念股，例如手遊股就可以吼下隻中手遊（００３０２）！

首先，中手遊今年開始品牌出海，睇返中手遊以往都係專攻神州市場，不過最近佢哋第一次

打入港、澳、台三地推出手遊，品牌擴長對公司而言絕對係一個好開始。而公司亦訂立目標，希

望海外收入達到佔整體收入２巴仙左右，如果以去年收入估計，即係要達到約６０００萬人仔，

博客就覺得佢地要達到目標一啲都唔難！

參考返中手遊２０２０年上半年業績，公司喺繼騰訊遊戲後，所有神州移動遊戲發行商入面

第二大嘅ＩＰ儲備遊戲發行商，佢哋有３９個授權ＩＰ同６８個自有ＩＰ，總共有１０７個。而

佢哋所擁有嘅ＩＰ一啲都唔流，當中包括一啲時下年輕人十分熱門嘅動漫同遊戲，例如係「航海

王」、「火影忍者」、「龍珠Ｚ」、「傳奇世界」及「大富翁」等知名ＩＰ，而呢啲ＩＰ喺全球

都有好高嘅知名度，加上遊戲主打年齡層約１９至３０歲左右，對遊戲消費力極強。參考該業績

期入面相關主題嘅在線運營遊戲，包括「龍珠覺醒」、「航海王強者之路」等遊戲嘅收益就達到

１４﹒８９億人仔，同比可以增加到近１４巴仙，所以如果佢地公司成功將遊戲推廣到海外，相

信會有好大程序上嘅爆發力，達到６０００萬人仔無難度！

再睇埋公仔圖，中手遊現時嘅股價相比同業落後，不過股價係上年１２月頭時候見底之後就

有反彈，而且都Ｋｅｅｐ到上升趨勢，相信股價中線會有唔錯表現，不過睇返１４天ＲＳＩ現時

到達約７４水平，反映股價已接近超買區，加上該股近日累積不俗升勢，或者短期會先有一個調

整，所以博客建議可以等佢回落到３﹒４銀位置買入，中線目標睇４﹒４銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

