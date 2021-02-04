《傳聞共賞》渣打削中環觀塘樓面，匯控（００５）大灣區業務增長

《傳聞共賞》 渣打疫下省成本，削中環觀塘樓面涉１２萬呎

昭衍新藥擬港上市集資最多４７億元，最快２月底掛牌

匯控（００００５）大灣區業務增長，內地港口碼頭續旺

石油化產品價升，內地化肥價格上調



《昔日傳聞》 騰訊（００７００）擴充租港威大廈１萬呎，呎租約５５元

長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬

春節帶動休閒食品銷情，海底撈（０６８６２）拓奶茶業務

傳基金增持現金，心動（０２４００）推出新遊戲

貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價

東亞（０００２３）加注大灣區，航運運費續升

集成電路產品價格再漲，內地汽車庫存改善

比亞迪拓新能源車上游業務，國美零售加速數字化

港力爭Ａ股期貨推出，資金轉戰金銀市場

新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲

鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元

方便麵高端化毛利升，化肥價格看升

險資加倉Ａ股，阿里影業（０１０６０）推新春電影

ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元

基金減持科網股，國產軟件快速增長

換馬盤吸納鐵路基建股，內地紙商再提價

眾安拓互聯網保險＋醫療戰略，內地啤酒中高端化空間大

內地券商業務有亮點，郵儲行目標成大型零售商銀行

李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億

上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和

北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕

基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升

內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期

海爾智家（６６９０）市場份額升，廣汽石墨烯電池具潛力

內地碼頭裝卸費醞釀調升，中國食品力拓飲料市場

內地家居清潔市場續增，風電裝機持續增長

內地銀行貸款趨增，微盟（０２０１３）爆升有因

英國匯豐銀行計劃裁減３４０名經理職位

傳匯控（００００５）加注亞洲，中資電訊股補倉近尾聲



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

