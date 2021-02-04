《傳聞》昭衍新藥擬港上市集資最多４７億元，最快２月底掛牌

《傳聞》市場消息指，北京昭衍新藥（滬：６０３１２７）擬港上市，周一至周五（１日至

５日）進行上市前預演，計劃集資最多５億至６億美元（約３８﹒７億至４６﹒５億港元），最

快２月中建簿，月底掛牌。中信証券為獨家保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

