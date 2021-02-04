《魚缸博客》方達控股（１５２１）憧憬業績反彈，十天線水平可買

《魚缸博客》最近魚缸鍾意炒魚毛仔，當中醫藥相關板塊特別旺，博客就留意到方達控股（

０１５２１）。

方達控股主要業務為臨床前階段ＣＲＯ，負責藥物代謝及藥代動力學、藥物代謝及藥代動力

學、化學、製造及控制、生物分析，以及生物等效性。其實公司都食正創新藥熱炒嘅大賽道

（ＣＲＯ╱ＣＤＭＯ），又係泰格（０３３４７）子公司，又有高瓴做基石，但點解方達之前走

勢差過同行如藥明生物（０２２６９）、藥明康德（０２３５９）、康龍化成（０３７５９）呢

？

博客覺得除非龍頭因素，主要受疫情影響。公司超過七成業務喺花旗國，舊年花旗國控制疫

情控制得非常差，自然影響公司產能復工，搞到去年上半年純利下跌。不過去年上半年公司手頭

訂單按年增５９﹒５巴仙創新高，相信產能恢復，疊加２０２０年嘅低基數，估計去年下半年可

以收復上半年失地，甚至２０２１年業績實現Ｖ型反彈。

博客覺得公司有兩點可繼續憧憬。第一，公司主要負責臨床前階段實驗室服務，其業務可跟

專注臨床階段服務嘅泰格醫藥互補。第二，公司正推進大分子創新藥業務，正符合孖屐口味。再

者，規模相若嘅同業昭衍新藥（滬：６０３１２７）即發Ｈ股招股上市，以本日計算，其Ａ股市

值近４００億港紙。即使方達短期業績表現稍遜，市值差距之大絕不合理（現時約１３５億銀）

，故中線博炒高至相若市值亦非奢想。

從走勢睇，方達上市至今逾一年半，但股價普遍處於３﹒５至５﹒４銀區間行走。惟近期動

量增加且屢創新高，明顯已突破近一年半嘅約５﹒４銀嘅阻力位，更見成交配合，股份已轉勢為

強勢股，可能有春江鴨知道好事將近。建議可炒動量，若調整至十天線（約６﹒１２８銀）水平

可收集，目標１０銀，但連續２日收穿５﹒５銀要走！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

