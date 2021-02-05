《傳聞》人行及金管局最快今日就「跨境理財通」訂諒解備忘錄

《傳聞》據報引述消息人士報道，中國人民銀行及香港金管局最快今日（５日）公布就「跨

境理財通」簽訂諒解備忘錄。雙方對於運作框架及部分細節如額度、產品範圍與銷售要求等安排

已有共識，惟正式開通時間有待決定。銀行界希望允許透過遙距或見證開戶，致力爭取「理財通

」盡快開通，但預期建議暫未會獲接納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

