《傳聞》順豐控股擬購入嘉里物流（００６３６）少數股權

《傳聞》外電引述市場消息人士報道，中國快遞巨頭順豐控股（深：００２３５２）正在商
談收購嘉里物流（００６３６）少數股權。嘉里物流股價昨日升逾３１％，市值４２１﹒４５億
元。
據報，嘉里物流考慮將一些資產出售給母公司。嘉里建設（００６８３）目前持有嘉里物流
約四成股權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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