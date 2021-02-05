《傳聞》順豐控股擬購入嘉里物流（００６３６）少數股權

《傳聞》外電引述市場消息人士報道，中國快遞巨頭順豐控股（深：００２３５２）正在商

談收購嘉里物流（００６３６）少數股權。嘉里物流股價昨日升逾３１％，市值４２１﹒４５億

元。

據報，嘉里物流考慮將一些資產出售給母公司。嘉里建設（００６８３）目前持有嘉里物流

約四成股權。



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