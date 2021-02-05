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即市新聞

05/02/2021 14:16

《傳聞》騰訊音樂擬年內來港上市，最多或集資５０億美元

　　《傳聞》外電引述知情人士報道，騰訊（００７００）旗下騰訊音樂已選定摩根大通及摩根
士丹利為其籌劃來港第二上市，最多或集資５０億美元，較早前傳出集資２０億美元增逾一倍，
最快今年內完成上市。
　　早前已有消息指騰訊音樂與財務顧問就第二上市初步進行磋商，有機會以同股不同權上市。
　　
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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