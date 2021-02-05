《魚缸博客》馬交新春或有運行，濠賭要買銀娛（０００２７）啦！

《魚缸博客》話咁快咁又一年，今年新年又無得出去食飯，年三十大家Ｂｏｏｋ咗盤菜團年

未呢？不過，今個新年就無得去玩啦，但係聽聞馬交酒店係新春預約入住率都好似唔錯，馬交佬

呢次有運行？

澳門旅遊局長文綺華早錢就預計，今年新春客可能比起聖誕少，所以未必好似以往咁多人流

，但酒店應該推出好多優惠吸引客人，所以希望新春酒店入住率可以高達七至八成左右，同時希

望吸引埋馬交本地客，以唔同策略帶旺個場咁話。

中國人賭性使然，新年點都會賭返兩手，祈求新一年開始順風順水！就算有疫情都好，博客

都覺得都未必阻止到！所以預計馬交客人會減少，但未必會拍烏蠅。早前澳門博彩監察協調局公

布，當地１月份幸運博彩毛收入８０﹒２４億澳門幣，按年下降６３﹒７巴仙，其實已經跌少過

預期啦！

博客認為，濠賭股仍然值得買，因為馬交賭收已經處於低基數效應，未來反彈個數就會好靚

仔，首選就梗係買銀河娛樂（０００２７）啦！因為疫情發生到股價下跌，都係跌一成幾左右，

而且已經都慢慢開始反彈，今日一支大陽一棍升上去見過６８﹒２５銀，唔通有春江鴨？

博客認為跌穿過６５銀都可以分階段收貨，可以畀多小小時間等下都ｏｋ，同埋睇到銀娛係

ＭＡＣＤ個新一輪升浪又預備開始，但係１４日ＲＳＩ有小小過熱，現價追嘅投資者要留返多小

小資金，預備分注吸納減低成本。疫情都差不多結束，銀娛只係有買貴無買錯！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

