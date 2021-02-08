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即市新聞

08/02/2021 09:00

《傳聞共賞》平安好醫生用戶增速加快，上石化力拓碳纖維產業

《傳聞共賞》　　平安好醫生用戶增速加快；內地金飾銷售回暖
　　　　　　　　上石化力拓碳纖維產業；惠理資產管理持續增長

《昔日傳聞》　　順豐控股擬購入嘉里物流（００６３６）少數股權
　　　　　　　　螞蟻集團將分拆消費數據業務，或於兩年內重啟上市
　　　　　　　　渣打疫下省成本，削中環觀塘樓面涉１２萬呎
　　　　　　　　昭衍新藥擬港上市集資最多４７億元，最快２月底掛牌
　　　　　　　　匯控（００００５）大灣區業務增長，內地港口碼頭續旺
　　　　　　　　石油化產品價升，內地化肥價格上調
　　　　　　　　騰訊（００７００）擴充租港威大廈１萬呎，呎租約５５元
　　　　　　　　長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬
　　　　　　　　春節帶動休閒食品銷情，海底撈（０６８６２）拓奶茶業務
　　　　　　　　傳基金增持現金，心動（０２４００）推出新遊戲
　　　　　　　　貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價
　　　　　　　　東亞（０００２３）加注大灣區，航運運費續升
　　　　　　　　集成電路產品價格再漲，內地汽車庫存改善
　　　　　　　　比亞迪拓新能源車上游業務，國美零售加速數字化
　　　　　　　　港力爭Ａ股期貨推出，資金轉戰金銀市場
　　　　　　　　新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲
　　　　　　　　鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元
　　　　　　　　方便麵高端化毛利升，化肥價格看升
　　　　　　　　險資加倉Ａ股，阿里影業（０１０６０）推新春電影
　　　　　　　　ＡＰＭ　Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元
　　　　　　　　基金減持科網股，國產軟件快速增長
　　　　　　　　換馬盤吸納鐵路基建股，內地紙商再提價
　　　　　　　　眾安拓互聯網保險＋醫療戰略，內地啤酒中高端化空間大
　　　　　　　　內地券商業務有亮點，郵儲行目標成大型零售商銀行
　　　　　　　　李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億
　　　　　　　　上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和
　　　　　　　　北水南下有餘未盡，傳期指淡友止蝕
　　　　　　　　基金買爆藥明生物（０２２６９），白雲山估值提升
　　　　　　　　內地航空股受壓有因，路勁（１０９８）在港地產步收成期

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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