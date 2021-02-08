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即市新聞

08/02/2021 11:58

《魚缸博客》放假通宵煲劇食杯麵，康師傅及統一食得過！

　　《魚缸博客》今日年廿七，博客又同大家倒數放假啦。其實，博客一放假就好鍾意夜少少瞓
，可以煲下劇玩下手機，當然唔少得食宵夜啦，深夜嘅杯麵特別好味！講到杯麵，缸友應該估到
博客今次係推介康師傅（００３２２）同統一（００２２０）！
　　因為疫情，神州就地過年同宅經濟，所以博客都追捧咗內需股一段時間，今次講到食品股。
先講即食麵巨頭康師傅，佢除咗本身有品牌、業務穩定同盈利都唔錯。上年疫情已經刺激即食麵
銷售大幅上升，純利按年升近六成，市場銷量始終保持行業領先。除咗賣麵，其實佢喺２０１５
年，仲仲開負責神州星巴克的即飲飲料生產同銷售。統一方面，同康師傅一樣有產品、品牌力同
渠道，作為台灣最大食品同飲料綜合企業，同樣受大家歡迎。
　　其實國泰君安都提過，雖然神州１２月商品零售增長放緩。但食品銷售同比增長超過８巴仙
，食品ＣＰＩ在期內同比上升１﹒４巴仙。加上神州一直倡議「雙循環」模式以及「需求側改革
」，所以睇食品飲料業跑贏大市！其實同板塊嚟睇，康師傅今年以來累升超過１４巴仙，而統一
就漲逾１６巴仙，跑贏大市之餘，都跑得快過同業嘅日清（０１４７５）。
　　康師傅及統一喺漲咗一輪今日略見回吐，建議可以趁依家入定，炒過大年。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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