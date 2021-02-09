《魚缸博客》長汽銷量開年紅，受惠智能汽車合作現價可吼入！

《魚缸博客》呠呠車低迷咗一排之後近日又開始落返鑊，臨近農曆年，神州車企銷售迎來開

年紅，最新乘聯會就公布，１月乘用車零售銷量有成２１８萬部，按年增加兩成半，新能源車更

加誇張，按年大增兩倍九，賣咗１６﹒８萬部！睇嚟神州電車孖屐真係一片藍海，加上呢期缸友

偏好春節概念，博客就覺得啱啱開始低位反彈嘅長城汽車（０２３３３）入得過。

首先，佢１月銷量增長真心癲，按年賣多七成三，賣咗１３﹒９萬部車，ＷＥＹ品牌銷量仲

按年升咗八成八。值得留意嘅係雖然舊年１２月車市咁旺，搞到１月成績嘅基數好大，佢按月銷

量依然跌得少少，１月業內車銷平均按月跌一成以上，但長汽就跑贏行業，連中金都睇好佢，首

予佢跑贏大市評級，他屐睇４０銀。

再者，長汽近日宣布同汽車智能晶片商北京地平線合作，研發智能汽車科技，齊齊開發輔助

駕駛?自動駕駛同智能座艙，地平線更加會向長汽提供「晶片＋算法＋雲」嘅方案，本身長汽電

動車進展已經相當唔錯，加埋呢次戰略合作，擴展高端電動車孖屐將會愈來愈快。睇返瑞銀報告

，長汽電動車平台好成功，坦克３００自１２月推出以嚟，已接獲超過１萬張訂單，估計摩卡可

以繼續帶動ＷＥＹ品牌銷售，預計今年推出更多新車型會令盈利增長加快。

睇返公仔圖，長汽自今年１月中旬以嚟開始從３１﹒８銀高位回調，去到２月５日回調幅度

已經差不多有兩成半，近兩日開始反彈，今日更加重上廿天線（２６﹒２４銀）；Ｓｌｏｗ Ｓ

ＴＣ方面，５％Ｄ線更加升穿２０％Ｄ線，出現買入訊號，短期內大機會上行，大成交支持下，

有望突破３１﹒８銀頂，現價可入，穿２３銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

