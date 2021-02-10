《傳聞共賞》貝達藥業申港上市，多隻公募基金押注港股

《傳聞共賞》 貝達藥業申港上市，集資６２億元

多隻公募基金押注港股，中國對法國化妝品需求增

化工產品價格走高，中國造船業訂單增



《昔日傳聞》 阿里（０９９８８）電商增長空間仍大，美資基金加碼Ａ股

比亞迪（０１２１１）擬推高端品牌，內地工程機械景氣佳

平安好醫生用戶增速加快；內地金飾銷售回暖

上石化力拓碳纖維產業；惠理資產管理持續增長

順豐控股擬購入嘉里物流（００６３６）少數股權

螞蟻集團將分拆消費數據業務，或於兩年內重啟上市

渣打疫下省成本，削中環觀塘樓面涉１２萬呎

昭衍新藥擬港上市集資最多４７億元，最快２月底掛牌

匯控（００００５）大灣區業務增長，內地港口碼頭續旺

石油化產品價升，內地化肥價格上調

騰訊（００７００）擴充租港威大廈１萬呎，呎租約５５元

長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬

春節帶動休閒食品銷情，海底撈（０６８６２）拓奶茶業務

傳基金增持現金，心動（０２４００）推出新遊戲

貝康醫療（０２１７０）以上限２７﹒３６元定價

東亞（０００２３）加注大灣區，航運運費續升

集成電路產品價格再漲，內地汽車庫存改善

比亞迪拓新能源車上游業務，國美零售加速數字化

港力爭Ａ股期貨推出，資金轉戰金銀市場

新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲

鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元

方便麵高端化毛利升，化肥價格看升

險資加倉Ａ股，阿里影業（０１０６０）推新春電影

ＡＰＭ Ｍｏｎａｃｏ計劃今年港上市，集資５億美元

基金減持科網股，國產軟件快速增長

換馬盤吸納鐵路基建股，內地紙商再提價

眾安拓互聯網保險＋醫療戰略，內地啤酒中高端化空間大

內地券商業務有亮點，郵儲行目標成大型零售商銀行

李澤楷旗下特殊項目收購公司擬納斯達克上市，集資２０億

上海電氣風電設備比重升，內地奶粉價格戰緩和



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

