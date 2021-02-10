《傳聞》貝達藥業申港上市，集資６２億元

《傳聞》Ａ股貝達藥業（深：３００５５８）向聯交所遞交上市申請，市場消息指，貝達藥

業計劃今年上半年在港上市，集資８億美元（約６２億港元）。高盛、瑞銀及中金公司為聯席保

薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

