《傳聞》年初七或恢復晚市堂食，美容院戲院可先重開

《傳聞》現有社交距離措施於年初六（１７日）屆滿，市場消息指，港府或於年初七（１８

日）恢復晚市堂食，並讓低風險處所如美容院等重開。

據了解，風險較低的處所，如美容院、戲院等可先行重開，但可能要求顧客使用「安心出行

」；惟酒吧、卡拉ＯＫ等較高危處所則要再等一等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

